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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعما للمرضى الأولى بالرعاية.. استكمال تنفيذ النشاط الطبى بقرى ونجوع محافظة الفيوم

انشطة جمية الاورمان
انشطة جمية الاورمان العلاجية

قرر مكتب مشروعات  جمعية الأورمان بمحافظة الفيوم تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم استكمال نشاطه الطبى في مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تماماً لمرضى العيون والقلب وعدد من التخصصات الأخرى، والذى يقدمه للمرضى غير القادرين في قرى ونجوع محافظة الفيوم وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً بجميع مراكز المحافظة.


وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، على الدور المجتمعي البارز لجمعية الأورمان، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف أنحاء المحافظة.


من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، أن الجمعية تستكمل تنفيذ مستهدفها الشهرى لعلاج مرضى القلب بمحافظة الفيوم، حيث استهدفت خلال شهر مايو إجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع اكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب وعلى ايدى نخبة من أفضل جراحى القلب في مصر والعالم وأفضل خبراء القسطرة العلاجية محلياً ودولياً وذلك بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق .


وأشار شعبان انه في مجال العيون تستكمل الجمعية تنفيذ مستهدفها الشهرى في محافظة الفيوم لشهر مايو من خلال توقيع الكشف الطبي على مرضى العيون وإجراء عمليات عيون مختلفة ما بين إزالة مياه بيضاء وياج وظفرة ومياه زرقاء وشبكية وزرع قرنية، كذلك توزيع النظارات الطبية على من ثبت طبياً احتياجه لنظارة طبيه من غير القادرين بالمجان تماماً.


يذكر أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن في إنقاذ حياة أكثر من 52 ألف مريض قلب في المحافظات المختلفة من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى كذلك نجحت الأورمان في توقيع الكشف الطبى على عدد على عدد ما يقرب من مليون مريض عيون وإجراء عدد ما يقرب من 210الف عملية عيون وتوزيع عدد ما يقرب من 127الف نظارة طبية على غير القادرين في المحافظات المختلفة .

 

 

جمعية الأورمان: حملات توعية حول أهمية مياه الشرب النقية وتركيب الوصلات بالفيوم

 

 

جمعية الأورمان بأسوان تطلق حملات إلكترونية للتوعية بأهمية مياه الشرب النقية النظيفة

 

 

 

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