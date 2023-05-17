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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمحدودي الدخل.. أحدث موبايل أندرويد بسعر قليل ومواصفات خيالية

لمحدودي الدخل..أحدث
لمحدودي الدخل..أحدث موبايل أندرويد بسعر قليل ومواصفات خيالية

أصبح هاتف Lava Agni 2 5G متاحا بشكل رسمي في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم بعد أسابيع من التسريبات، حول مواصفات وتصميم الهاتف المميز.

ويتميز Lava Agni 2 5G بهيكل زجاجي مدعوم بإطار بلاستيكي، كما يتميز بشاشة منحنية، ويعد حاليًا الهاتف الوحيد في قطاع السعر الذي يحتوي على هذا النوع من مواد البناء والعرض.

 

سعر ومواصفات هاتف Lava Agni 2 5G

يبلغ قياس الشاشة 6.78 بوصة وتوفر جودة عرض FHD + ، و لا تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز فحسب ، بل تحتوي أيضًا على مستشعر بصمات الأصابع تحتها، وتبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل 93.65٪ بفضل الإطار السفلي الذي يبلغ 2.37 مليمتر والجوانب المنحنية.

و يحتوي الهاتف Lava Agni 2 5G على معالج شركة ميدياتيك التايوانية Dimensity 7050 SoC المقترن بذاكرة وصول عشوائي نوع LPDDR4x وتخزين نوع UFS 2.2 مدعوما بنظام تبريد غرفة البخار لإدارة الحرارة.

يأتي الهاتف Lava Agni 2 5G مزودًا بإعداد رباعي الكاميرا في الخلف مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل بحجم بكسل 1 ميكرومتر، وتشتمل الكاميرات الأخرى على وحدة عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل ، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

وعلى واجهة السوفت وير ، يتم تشغيل الهاتف بنظام التشغيل Android 13، وتضمن العلامة التجارية تحديثات Android 14 و Android 15 جنبًا إلى جنب مع 3 سنوات من التحديثات الأمنية ربع السنوية.

والجهاز مدعوم ببطارية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 66 وات.

ويبلغ سعر هاتف Lava Agni 2 5G في الهند نحو 270 دولارا .

Lava Lava Agni 2 5G سعر ومواصفات هاتف Lava Agni 2 5G هاتف

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