لمحدودي الدخل.. أحدث موبايل أندرويد بسعر قليل ومواصفات خيالية

أصبح هاتف Lava Agni 2 5G متاحا بشكل رسمي في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم بعد أسابيع من التسريبات، حول مواصفات وتصميم الهاتف المميز.

ويتميز Lava Agni 2 5G بهيكل زجاجي مدعوم بإطار بلاستيكي، كما يتميز بشاشة منحنية، ويعد حاليًا الهاتف الوحيد في قطاع السعر الذي يحتوي على هذا النوع من مواد البناء والعرض.

سعر ومواصفات هاتف Lava Agni 2 5G

يبلغ قياس الشاشة 6.78 بوصة وتوفر جودة عرض FHD + ، و لا تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز فحسب ، بل تحتوي أيضًا على مستشعر بصمات الأصابع تحتها، وتبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل 93.65٪ بفضل الإطار السفلي الذي يبلغ 2.37 مليمتر والجوانب المنحنية.

و يحتوي الهاتف Lava Agni 2 5G على معالج شركة ميدياتيك التايوانية Dimensity 7050 SoC المقترن بذاكرة وصول عشوائي نوع LPDDR4x وتخزين نوع UFS 2.2 مدعوما بنظام تبريد غرفة البخار لإدارة الحرارة.

يأتي الهاتف Lava Agni 2 5G مزودًا بإعداد رباعي الكاميرا في الخلف مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل بحجم بكسل 1 ميكرومتر، وتشتمل الكاميرات الأخرى على وحدة عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل ، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

وعلى واجهة السوفت وير ، يتم تشغيل الهاتف بنظام التشغيل Android 13، وتضمن العلامة التجارية تحديثات Android 14 و Android 15 جنبًا إلى جنب مع 3 سنوات من التحديثات الأمنية ربع السنوية.

والجهاز مدعوم ببطارية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 66 وات.

ويبلغ سعر هاتف Lava Agni 2 5G في الهند نحو 270 دولارا .