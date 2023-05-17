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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفيش حل تاني| 5 لاعبين أساسيين يغيبون عن الأهلي أمام الترجي .. الأسباب والتفاصيل

مارسيل كولر مدرب
مارسيل كولر مدرب الأهلي

على الرغم من أريحية النادي الأهلي الذي يملك تقدمًا بالثلاثة على أرض الترجي التونسي، لكن مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستكون مباراة بعنوان الغيابات من جانب الفريقين.

الترجي يفقد 10 لاعبين 

وأكدت تقارير تونسية غياب 10 لاعبين رسميًا عن فريق الترجي منهم 4 على الأفل من القوام الرئيسي للقريق.

موقع نسمة سبورت" التونسي، قال إن قائمة الفريق في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستشهد غياب 10 لاعبين لأسباب مختلفة.

ويغيب كل من السداسي غيلان الشعلالي، محمد أبو زريق شرارة، رياض بن عياد، حمدو الهوني، معز بن شريفية وهاني عمامو، بسبب الإصابة.

بالإضاف إلى كل من رائد بوشنيبة، غيث الوهابي، مالك المهري وزين الدين ساسي، الذين انضموا إلى منتخب تونس الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا في الأرجنتين.

الأهلي يفقد خماسي بين الإصابة والراحة 

ومن جانبه يفقد النادي الأهلي جهود 5 لاعبين من قوامه ما بين الإصابة والراحة والخوف من تلقي إنذار ثاني.

الإصابة تُبعد الشناوي ومروان 

ووفقًا لما نقله الإعلامي أحمد شوبير، عبر أون سبورت إف إم، يعاني الشناوي من إصابة قوية في عضلة السمانة، لافتا إلى أن الأشعة أثبتت إصابة الشناوي بشد في السمانة.

وأضاف شوبير، أن الشناوي سيغيب عن الملاعب مدة لا تقل عن أسبوعين، حيث تأكد غيابه عن مباراة الترجي التونسي. 

وليس هناك أي حلول بديلة أمام كولر سوى بإشراك علي لطفي، خاصة أن المدرب كان يتمنى تجاوز الشناوي للإصابة والدفع به.

أما مروان عطية، فتشير التقارير إلى جاهزيته عقب دور إعياء وبرد شديد، لكن كولر قد لا يفضل الدفع به في المباراة.

راحة وخوف من الإنذارات 

وقد يضطر كولر لإيجاد حلول أخرى بدلًا من الدفع بكل من محمد هاني وحمدي فتحي، وطاهر محمد طاهر، بسبب حصولهم على انذارات، وخوفًا من الإنذار الثاني الذي قد يحرمهم المشاركة في المباراة النهائية.

وقد يضطر كولر أيضًا لإراحة كل من كهربا وبيرسي تاو ، ويمنح الفرصة لعبد القادر والقندوسي ومحمد شريف ضمن التشكيلة الأساسي.

موعد مباراة الأهلي والترجي 

ويلتقي الأهلي والترجي يوم الجمعة في العاشرة مساء على ستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى لقاء الذهاب في رادس بتفوق الأهلي بثلاثية أمام الترجي.

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