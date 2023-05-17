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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ 761 حالة في قصر هور

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً .

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أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية قصر هور التابعة لمركز ملوى خلال يومي 15 و 16 من مايو الجاري فقد تم الكشف الطبي على 1761 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات .

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات منها الكشف على 336 حالة جراحة وتحويل عدد من الحالات لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي من خلال 12 عيادة متنقلة .

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