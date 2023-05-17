احتفالية لتوزيع أجهزة لاب توب لذوي الإعاقة البصرية بـ جامعة الفيوم ..صور

شهد د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وا.د ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم احتفالية توزيع أجهزة اللاب توب لأعضاء هيئة التدريس والموظفين من ذوي الإعاقة البصرية وتكريم المتفوقين من طلاب البكالوريوس والليسانس وطلاب الدراسات العليا.

الاحتفالية نظمتها وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة الفيوم بحضور ا.د محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا.د عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. محمد عماد نائب محافظ الفيوم وا.د صلاح هاشم مستشار وزيره التضامن الإجتماعي ود. محمد التوني معاون محافظ الفيوم وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وممثلين للهيئات والجمعيات الأهلية والطلاب والباحثين الحاضرين وذلك اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 بقاعة الاحتفالات الكبرى.

أكد د. أحمد الأنصاري علي أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم مسيرة التنمية ومساهمتهم الفاعلة في المشاركة المجتمعية، وأوضح سيادته حرصه على تكريم الطلاب والباحثين المعاقين بصريا وتوفير البيئة الملائمة لهم للتحصيل العلمي وتأهيلهم لسوق العمل مشيدا بدور جامعة الفيوم في هذا الخصوص.



من جانبه قدم ا.د ياسر مجدي حتاته الشكر لجميع الجهات المشاركة في الاحتفالية مشيدا بدور وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة الفيوم والتي تقدم العديد من الخدمات والفعاليات لطلاب الجامعة.



وأكد أن جامعة الفيوم تولي اهتماما كبيرا بذوي الاعاقة وكذلك الطلاب الفائقين بمرحلتي الليسانس والبكالريوس والدراسات العليا بمختلف الكليات، مشيرا إلى أن الجامعة تتهتم بالبحوث التطبيقية والدراسات البيبنة وتقدم كافة الدعم للباحثين والأساتذة .



وقال ا.د عرفه صبري أن اختيار الفائقين تم من خلال عقد لجان داخل الكليات لترشيح الطلاب المتقدمين للمنحه ثم عقد لجنة عليا للاختيار النهائي واسفرت النتيجة عن اختيار عدد من الباحثين من كليات الآداب والآثار والخدمة الإجتماعية والسياحة والفنادق ، مؤكدا أن جامعة الفيوم تدشن لأول مرة داخل الجامعات المصرية حاضنات الفائقين من كليات العلوم الإنسانية.



فيما أوضح ا.د صلاح هاشم أن وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة الفيوم تأتي ضمن 31 وحدة داخل الجامعات المصرية وتقدم العديد من الخدمات والنشاطات داخل الجامعة وتقدم الدعم للطلاب وتعمل علي بناء عقولهم بشكل يفيد المجتمع المصري.



وأشار إلى أن الوحدة تهدف لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع الطلاب خاصة الطلاب ذوي الإعاقة من خلال منحهم أجهزة لاب توب مجهزة ببرامج ناطقة لقراءة الكتب والمقررات الدراسية .



وأكد أن الوحدة أطلقت مبادرة الطالب المنتج وسيتم تبني المشروعات الإنتاجية للطلاب داخل الجامعة ودعمها كما سيتم استضافة منتدي الطلاب المنتجين علي مستوي الجامعات المصرية بجامعة الفيوم.



وأشار ا. مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية أن الجمعية تهتم بالعديد من الملفات وعلي رأسها الملف الطبي حيث تتخصص الجمعية في حضانات الاطفال المبتسرين وتقدم الخدمة الطبية للمواطنين بالمجان ، كما تشارك بالعديد من المشروعات التنموية كمشروع زراعة النخل بالوادي الجديد ، وتشارك بمبادرة حياة كريمة ، معبرا عن سعادته بالمشاركة في دعم الطلاب الفائقين بجامعة الفيوم.



وتحدث رفيق ناجي فرانسيس مدير المواقع التنموية بالهيئة القبطية الإنجيلية بوجه بحري حول دور الجمعية في الخدمات الاجتماعية والمبادرات التنموية للأسرة الاكثر احتياجا من أجل تحسين نمط الحياة وتمكين المرأة والشباب دون النظر لمعتقداتهم الدينية.



وأوضح أن الجمعية تساهم في مبادرة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر ومبادرة كتف بكتف ومبادرة ازرع بالشراكة مع محافظة الفيوم.



وخلال الاحتفالية تم تسليم عدد 19 جهاز لاب توب لأعضاء هيئة التدريس والموظفين من ذوي الاعاقة البصرية وتكريم الطلاب الفائقين بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس بكليات العلوم والزراعة والطب والتربية والآداب والخدمة الاجتماعية والهندسة ، كما تم إعلان نتيجة منحة الفائقين لطلاب الدراسات العليا وفاز بها طلاب من كليات الخدمة الإجتماعية والآداب والسياحة والفنادق والآثار، وتم تكريم ممثلي الجهات المساهمة تقديرا لجهودهم.

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