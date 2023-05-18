فئة 4 آلاف جنيه.. أرخص موبايل ممكن تشتريه من شاومي في السوق

يعتقد الكثيرون من راغبي شراء الهواتف الذكية أن الشركات الكبرى مثل سامسونج وشاومي لا تخصص هواتف بأسعار رخيصة لمحدودي الدخل، ولكن في الحقيقة تقوم شاومي وغيرها من الشركات المنافسة بتخصيص مثل هذه الهواتف سواء عن طريق علاماتها التجارية الفرعية أو ضمن فئات معينة مثل فئة A في سامسونج.

وتخصص شركة شاومي هواتفها الرخيصة من خلال علامتي Redmi أو Poco والتي دائما تصدر بسعر مناسب للغاية عند شراء هاتف يضم امكانات تكنولوجية جيدة وفي نفس الوقت يجمع بين السعر الرخيص، ومن بين هذه الهواتف يأتي Redmi 10A ضمن فئة الـ 4 آلاف جنيه.

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10A في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 3 آلاف و 900 جنيه ، علما بأن السعر يختلف حسب نسخة الهاتف، كما يختلف من متجر لآخر .

وجاء هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10A ، بشاشة من نوع IPS LCD مقاومة للمياه والغبار قياس 6.53 بوصة، وبدقة 720 × 1640 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع نوتش على شكل قطرة ماء في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10A، كاميرا خلفية أحادية مع مستشعر بزاوية واسعة دقة 13 ميجابكسل ، وكاميرا أمامية لتصوير السيلفي بدقة 5 ميجابكسل، كما تدعم مكالمات الفيديو، وفلاش LED في الخلف، وميزة HDR ، مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل.

ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10A ، على بطارية بقوة 5100 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، مع منفذ شحن من نوع microUSB 2.0، مع اتصال LTE مع ألوان الأزرق و الأسود والرمادي.

ويعمل هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10A بمعالج من نوع Helio G25 من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام، وسيوفر مساحة تخزين داخلية تبدأمن 32 جيجابايت حتى 128 جيجا بايت، قابلة للتوسيع.