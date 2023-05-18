عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 4 آلاف جنيه.. أرخص موبايل ممكن تشتريه من شاومي في السوق

هاتف شاومي Xiaomi
هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10A

يعتقد الكثيرون من راغبي شراء الهواتف الذكية أن الشركات الكبرى مثل سامسونج وشاومي لا تخصص هواتف بأسعار رخيصة لمحدودي الدخل، ولكن في الحقيقة تقوم شاومي وغيرها من الشركات المنافسة بتخصيص مثل هذه الهواتف سواء عن طريق علاماتها التجارية الفرعية أو ضمن فئات معينة مثل فئة A في سامسونج. 

 

وتخصص شركة شاومي هواتفها الرخيصة من خلال علامتي Redmi أو Poco والتي دائما تصدر بسعر مناسب للغاية عند شراء هاتف يضم امكانات تكنولوجية جيدة وفي نفس الوقت يجمع بين السعر الرخيص، ومن بين هذه الهواتف يأتي Redmi 10A ضمن فئة الـ 4 آلاف جنيه.  

    

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10A في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 3 آلاف و 900 جنيه ، علما بأن السعر يختلف حسب نسخة الهاتف، كما يختلف من متجر لآخر .

 

وجاء هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10A ، بشاشة من نوع IPS LCD مقاومة للمياه والغبار  قياس 6.53 بوصة، وبدقة 720 × 1640 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع نوتش على شكل قطرة ماء في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.  

 

ويقدم هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10A، كاميرا خلفية أحادية مع مستشعر بزاوية واسعة دقة 13 ميجابكسل ، وكاميرا أمامية لتصوير السيلفي بدقة 5 ميجابكسل، كما تدعم مكالمات الفيديو، وفلاش LED في الخلف، وميزة HDR ، مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل.

 

ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10A ، على بطارية بقوة 5100 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، مع منفذ شحن من نوع microUSB 2.0، مع اتصال LTE مع ألوان الأزرق و الأسود والرمادي. 

 

ويعمل هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10A بمعالج من نوع Helio G25 من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام، وسيوفر مساحة تخزين داخلية تبدأمن 32 جيجابايت حتى 128 جيجا بايت، قابلة للتوسيع. 

 

 

شاومي هواتف شاومي أرخص هاتف شاومي Redmi 10A Xiaomi Redmi 10A سعر Xiaomi Redmi 10A شاومي Xiaomi Redmi 10A

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الزمالك.. أزمة كبيرة تضرب مباراة الأهلي والترجي القادمة ..تفاصيل

الفرق كبير .. مي كساب قبل وبعد خسارة الوزن بنفس الفستان |شاهد

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

عنبر 8 غرب.. أين ذهب قاتل مهندس التجمع بعد جريمته البشعة؟

عقب رحيله عن أهلي جدة.. موسيماني يقترب من قيادة الزمالك

تحقيق في وزارة الشباب والرياضة بسبب إمام عاشور

ميدو يوضح خطوات مجلس الزمالك بعد بيان مرتضى منصور

هل يجوز الدفن ليلا؟ احذر 3 أوقات لا تدفن فيها الميت

ترشيحاتنا

حوافز للمستثمرين .. رسائل مهمة من الحكومة إلى القطاع الخاص

فلسطين .. قوات إسرائيلية تقتحم مدينة نابلس | شاهد

هل يجوز ذبح الهدي أثناء الحج بنيتي الهدي والأُضْحِية معا.. مجدي عاشور يرد

أمريكا .. حاكم ولاية مونتانا يحظر تطبيق تيك توك

صرف 100 ألف جنيه لأسرته.. نقابة المهندسين: لن نترك حق فادي ميخائيل

حظوظ ليفربول للصعود لدوري أبطال أوروبا..الريدز يعتمد على نتائج نيوكاسل ومانشستر يونايتد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مرضها.. طليقة الفشاوى تفقد وزنها بهذه الإطلالات

بعد كورونا.. العالم قد ينتظر وباء جديدا بسبب كهف.. اعرف القصة؟

أطلقت بسبب التكيف.. صور لرانيا يوسف وضعتها فى مأزق

عقب عملية التكميم .. إطلالات مى كساب قبل وبعد

فيديو

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

الزمالك في أولوياته.. 5 وجهات لـ موسيماني مدرب الأهلي السابق

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

ريحته زي الزفت.. البلوجر سارة هاني تتعرض لانتقادات لهذا السبب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ