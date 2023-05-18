عرض فيلم التاروت لـ رانيا يوسف وسمية الخشاب في عيد الأضحى

دخل فيلم التاروت، للفنانه رانيا يوسف وسمية الخشاب، في مرحلة المونتاج والإنتاج الأخيرة، بعد الانتهاء من تصويره قبل 4 أيام، في محافظة الفيوم.

وينتظر صناع فيلم التاروت، عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك، المتزامن مع شهر يوليو المقبل.

انتهى فريق عمل فيلم التاروت لـ رانيا يوسف وسمية الخشاب، من تصوير جميع أحداثه يوم السبت 13 مايو في عدد من المناطق في الفيوم.

المشهد الأخير الذي تم تصويره ضم كل من رانيا يوسف وسمية الخشاب ، حيث عادت رانيا مؤخرا من دبي لتصوير هذا المشهد والذي يعتبر أخر مشهد في الفيلم ليدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج.

سمية الخشاب وعودتها للسينما

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن أنها تعود إلي السينما بفيلم جديد بعد غياب دام لسنوات طويلة.

وقالت في تصريح خاص لـ صدي البلد: عندما عرض عليها هذا الفيلم أعجبت به للغاية خاصة أن قصة العمل ثرية وتدور في إطار تشويقي ودورها فيه مختلف ولم تقدمه من قبل.

علي الجانب الآخر أضافت انها تواصل قراءة أكثر من سيناريو درامي للمشاركة في أحد منهم ولم تستقر حتي هذه الحظة ولكن سوف تحسم الأمر خلال أيام القليلة المقبلة وتختار مسلسل منهما لكي تشارك فيه واشارت ان الفترة القادمة سوف تشهد حالة كثيفة من النشاط الفني لها.

الجدير بالذكر أن فيلم " الليلة الكبيرة" اَخر فيلم قد شاركت فيه النجمة سمية الخشاب في السينما منذ عام 2015 وشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم أحمد بدير، وصفية العمري، وسميحة أيوب، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم من النجوم إخراج سامح عبد العزيز.

رانيا يوسف تصور ورد وريحان

ومن ناحية أخرى صورت الفنانة رانيا بوسف مؤخرا مشاهدها في فيلم ورد وريحان مع الفنان أحمد الفيشاوي في دبي.

وأكدت رانيا يوسف خلال تصريحات صحفية أنها سعيدة بالتعاون مع الفيشاوي خاصة وأمها تعتبره بمثابة أخ وصديق منذ فترة طويلة متمنية أن ينال الفيلم اعجاب الجمهور.