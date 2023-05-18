رئيس وزراء فلسطين يدين مسيرة الأعلام ويصفها بالاستفزازية

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مسيرة الأعلام التي سيقوم بها المتطرفون الإسرائيليون في شوارع مدينة القدس المحتلة، في ظهر اليوم الخميس ووصف أشتية تلك المسيرة بالعبثية والاستفزازية ولن تمنح الاحتلال الإسرائيلي أي شرعية.

وقال اشتية في بيان صدر عنه، إن مسيرة الأعلام لا تمنح الاحتلال أية شرعية؛ يبحث عنها بسياسات عبثية، وممارسات قمعية، ولا تكسبه أية معاني أو دلالات، يحاول فرضها بغطرسة القوة العمياء؛ مثلما لا تستطيع تغيير معالم المدينة المقدسة؛ بسكانها المقدسيين المرابطين، ومقدساتها الإسلامية، والمسيحية، ومعالمها التي ترفض الغرباء المحتلين الطارئين عليها.

وأكد أشتية على أن معركة البوابات هي التي ضربت وأطاحت بأوهام القوة عام 2017 ستظل ملهمة للمقدسيين في تصديهم لمحاولات الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته، أو التعدي على كنيسة القيامة وتدنيسها، ومواصلة سياسات التضييق والأسرلة والتهويد، للمدينة المقدسة ستبقى عربية للأبد.

وشدد اشتية على أن الشعب الفلسطيني قدم ولا يزال يقدم التضحيات الجسام؛ نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية؛ دفاعا عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، وأن الفلسطنين قادرين على إحباط كل محاولات التهويد، وسيواصل الشعب الفلسطيني التصدي لسياسات الاحتلال وممارساته، مهما كلفهم الأمر من التضحيات.