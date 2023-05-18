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رئيس التحرير
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برلمان

اقتصادية النواب تثمن جهود الحكومة في استرداد أراضى الدولة

محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بجهود الحكومة فى استرداد أراضى وأملاك الدولة.

وأكد على الأهمية الكبيرة للتقرير الذى تلقاه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات منذ انطلاق المرحلة الأولى حتي الأسبوع الثاني من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت في 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 يوليو القادم .


وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إن هذا التقرير يؤكد أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 29 أبريل الماضي وحتى ١٢ مايو الجاري في استرداد حوالى ١.٣ مليون متر مربع بعد إزالة ٤٤٠٧ مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة ، وإزالة ١٠٥٩ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ٢٨١٧ ألف فدان .
 


وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه مع ما طالب اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مع ضرورة عدم التهاون في إزالة أية تعديات على أراضي الدولة ، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب.


وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن مواجهة ظاهرة التعدى على اراضى وأملاك الدولة فى المهد وقبل استغلالها بدون وجه حق مع محاكمة مرتكبيها وتوقيع اشد العقوبات عليهم سيكفل القضاء نهائياً على هذه الظاهرة الخطيرة مطالباً من المحافظين اعطاء اولوية قصوى لهذا الملف خلال جميع الاجازات .


كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد اللواء هشام آمنة على أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الوزير على أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ٢١ و إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية . 

محمد عبد الحميد لجنة الشئون الأقتصادية مجلس النواب هشام امنة وزير التنمية المحلية الأراضى الزراعية

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