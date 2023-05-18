ليس له علاقة بضم موليكا.. فرج عامر: مهاجم منتخب السنغال على رادار الأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن رغبة النادي الأهلي في ضم مهاجم منتخب السنغال، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر: “بولي سامبو مهاجم منتخب السنغال الاوليمبي ولاعب نادي الوداد المغربي لاعب ذو قدرات تهديفية عالية ، الاهلي يرغب في ضمه بقوة و هذا الموضوع ليس له علاقة بضم چاكسون موليكا الكونجولي و مهاجم نادي بشكتاش التركي ،لان المهاجم السنغالي يلعب تحت السن”.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الترجي

يخوض الأهلي مباراته القامة أمام الترجي التونسي على ملعب استاد القاهرة غدا الجمعة 19 مايو 2023.

ويبدأ الأهلي بشكل سريع التحضير لمواجهة الإياب أمام الترجي الفريق أملًا في التأهل من جديد لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفائز من مواجهتي الأهلي والترجي أمام المتأهل من مباراتي الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023.