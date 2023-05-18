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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تعلن عن فتح مستشفى طوكيو التابعة للجيش لعلاج الجنود الأوكرانيين

قالت وزارة الدفاع اليابانية ، اليوم الخميس ، إن اليابان ستعالج جنديين أوكرانيين مصابين في مستشفى بطوكيو التابعة للجيش الياباني ، في أحدث إجراء دعم طوكيو لكييف بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان إن المستشفى المركزي الياباني التابع لقوات الدفاع الذاتي يخطط لاستقبالهم الشهر المقبل لتلقي علاج إعادة التأهيل ، دون تقديم تفاصيل حول طبيعة إصابات الجنود أو ما إذا كان المستشفى سيستقبل المزيد من الجرحى من أوكرانيا في المستقبل، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقال عضو بارز في الائتلاف الحاكم في اليابان لرويترز قبل الإعلان الرسمي إن هذه هي المرة الأولى التي يعالج فيها المستشفى جنودا أجانب.

وقال النائب ، الذي طلب عدم نشر اسمه لأن الصفقة لم تعلن بعد ، إن التكاليف ذات الصلة من المرجح أن يتحملها الجانب الياباني في الغالب.

ويأتي هذا التطور قبل اجتماع قادة مجموعة الدول السبع الغنية في هيروشيما لحضور اجتماع قمة في الفترة من 19 إلى 21 مايو ، حيث من المقرر أن يكون دعم أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا على رأس جدول الأعمال.

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