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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا: ضبط 3 آلاف لتر سولار مدعم و1800 كيلو ألبان غير صالحة للاستهلاك

حملات رقابية على
حملات رقابية على المحلات بالمنيا

تابع الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية على مستوى المحافظة في تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية.

 

من جانبه قال اللواء أ .ح احمد السايس رئيس المركز، إن الوحدة المحلية لمجلس قروي الروضة نفذت حملة تفتيشية مكبرة علي الأسواق والمخابز البلدية والمحلات العامة ، حيث أسفرت عن تحرير 23 مخالفة للمخابز البلدية وجاءت المخالفات ما بين (نقص وزن - مواصفات).

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كما نفذت الوحدات المحلية لقريتي قلندول ونواي حملة تموينية على البدالين ومنافذ صرف السلع التموينية بالتعاون مع مكتب تموين القرية وأسفر المرور عن تحرير 14 محضر تنوعت ما بين (عدم إعلان عن أسعار- عدم وجود شهادة صحية- عدم مزاولة النشاط – نقص وزن) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

وقال هشام فايز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى إنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة للمرور علي المخابز البلدية بنطاق المركز، بالتعاون مع إدارة تموين، أسفرت عن ضبط 3000 لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

وفى مركز بنى مزار  قال عماد حسن رئيس المركز ، إنه تم تنفيذ حملة على الأسواق بالتعاون مع الادارة البيطرية و مفتشى الأغذية بالإدارة الصحية ، حيث تم ضبط 1800 كيلو جرام ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتحرير5 محاضر عدم مراعاة الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء، و5 محاضر عدم الحصول على شهادات صحية ، ومحضر ذبح خارج المجازر،  وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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