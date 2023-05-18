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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدلا من حمدي فتحي .. الأهلي يرغب في ضم نجم الترجي

الأهلي
الأهلي

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن رغبة الأهلي في ضم محمد بن رمضان لاعب نادي الترجي بدلا من حمدي فتحي.


وكتب فرج من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الأهلي يرغب في ضم محمد بن رمضان لاعب وسط نادي الترجي التونسي في حالة احتراف حمدي فتحي ".

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن النادي الأهلي لديه وفرة عددية في خط الوسط، والتفريط في حمدي فتحي للاحتراف في قطر، سيكون بمقابل مالي كبير.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي لو فرط في حمدي فتحي سيتجه لضم محمد رضا بوبو، وهناك اتفاق مع فيوتشر".

وأضاف: الاتحاد الافريقي تعنت مع منتخب مصر في ازمة موعد لقاء غينيا".

الأهلي قرر رحيل سافيو
وأكمل: "برونو سافيو لن يستمر في الأهلي والأمور ليست فنية، هو لاعب ليس سوبر، لكنه ليس سيئًا للدرجة، وبالتالي فأن هناك قرار برحيله".

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