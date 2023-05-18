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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2023

كيفية استخراج شهادة
كيفية استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2023

يتطلب للسفر خارج مصر في بعض الأوقات شهادة التحركات، التي يحتاجها الراغبون في السفر إلى أي غرض كان سياحة أو عمل أو تعليم، التي تقدمه وزارة الداخلية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، لتوفير الوقت والجهد، والحد من الازدحام، وإنجاز المهام في أسرع وقت.

كيفية استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2023


وتقدم وزارة الداخلية خدمة استخراج "شهادة التحركات" من خلال موقعاها الإلكتروني بالدخول علي الينك التالي :-

https://emoves.moi.gov.eg/

يمكن الاستفادة بالخدمة باتباع الخطوات التالية:-

  •  تسجيل الدخول للمستخدم الجديد على الموقع
  • ملء طلب شهادة التحركات
  • دفع رسوم الخدمة
  • تحديد موعد الاستلام
  • استلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة
استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2023

إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية

  • يمكن انشاء حساب علي موقع وزارة الداخلية بالدخول علي العنوان الإلكتروني https://moi.gov.eg.
  • الدخول علي الموقع
  • إنشاء حساب على الموقع
  • تسجيل دخول
  • اختيار "إنشاء حساب جديد"
  • ادخال البيانات الشخصية الصحيحة
  •  ادخال الرقم القومي 

شهادة التحركات 2023

ما هى شهادة التحركات و ما إجراءات استخراجها؟
إذا رغب المواطن في إستخراج شهادة تفيد بتحركاته خارج مصر و إلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة ليتم تقديمها للجهات المعنية، فيتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه وفقاً للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة.

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