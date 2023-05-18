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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مهندس وإصابة اثنين أخرين في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

لقي مهندس مصرعه وأصيب عامل وسائق في حادث انقلاب ربع نقل بالصحراوي الشرقي في مركز سمالوط بالمنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي شمال بوابة الرسوم في مركز سمالوط، بسبب اختلال عجلة القيادة.

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بالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين مصرع محمود. م 30 عاما مهندس مقيم في محافظة الإسكندرية، وإصابة حسين. غ 24 عاما سائق ومحمود. ح 19 عاما عامل يقيمان بمحافظة الأقصر، وتم نقلهما إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتحفظت أجهزة الأمن علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

الأجهزة الأمنية بالمنيا الطريق الصحراوى الشرقى انقلاب سيارة ربع نقل مركز سمالوط

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