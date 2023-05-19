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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا: تجديد اعتماد الأيزو للأمانة العامة ومركز ضمان الجودة

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا  تجديد شهادات  الأيزو   ISO9001:2015/ISO21001:2015  للأمانة العامة ومركز ضمان الجودة بجامعة طنطا بعد تنفيذ المراجعة الدورية الأولى بنجاح  لفريق  المراجعات لشركتى  QSI   التركية   و QME   بحضور ممثلى  الشركة  العربية للإسشتارات الهندسية والنظم  AEC  .

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أكد  الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة أن تجديد حصول الأمانة العامة ومركز ضمان الجودة للجامعة على شهادة الأيزو يعكس ما تشھده الجامعة من تطوراً غیر مسبوق في مجال العمل الإداري، خاصةً في ظل تطبیق منظومة التحول الرقمي،  والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لأبناء الجامعة من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمجتمع المحيط.

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هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا جميع منتسبى الجامعة بهذا الإنجاز، موجها الشكر لكافة الجھات المسؤولة عن تطبیق نظام إدارة الجودة بالأمانة العامة للجامعة  واللجنة المشرفة على مشروع الأیزو وفریق العمل المتمیز وجمیع العاملین بالجامعة والدكتورة  دينا عبد الهادى مستشار الجامعة لشئون التطوير المؤسسي والحوكمة الإدارية، ووكيل كلية التجارة، والدكتورة  صباح  شرشور مدير مركز ضمان الجودة والعاملين بالمركز والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، كما وجه سيادته الشكر إلى فريق عمل الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم AEC  على المجهود المتميز من خلال الدعم الفنى والتدريب  الدائم والمستمر المقدم  لأجهزة الجامعة وللعاملين على المستويات المختلفة.

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