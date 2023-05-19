تزامناً مع صلاة الجمعة.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى ويعتدون على المصلين

قام المئات من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الجمعة، باقتحام منطقة باب الساهرة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ومحيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع توافد المواطنين لأداء صلاة الجمعة.

وصرحت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين"وفا"، بأن مئات المستوطنين قاموا بأقتحام محيط باب الساهرة في مسيرة استفزازية، مرددين هتافات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما قام المستوطنون بإقتحام محيط باب الأسباط، تزامناً مع توقيت صلاة الجمعة، وحاولوا الاعتداء على الفلسطينين المتوجهين إلى الصلاة في المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.