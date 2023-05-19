آخر الزبد.. مجموعة قصصية بالهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، المجموعة القصصية (آخر الزبد)، تأليف: الحر فضل غزال.



كل النصوص السابقة كانت تعرفها أنها لها، أو حدثت معهما، أو أنه قالها لها على الأقل، ولكن لم تجد ما يمكن إثباته أنه لها خصيصاً، لدرجة أنها وكما اتهمته سابقاً قالت: "مايزني لأعرف أنك تحبني أنا... لا التي تتخيلها".

يومها قال لها: "تخيلت شيئاً أحبه أم أحببت شيئاً تخيلته؟

معك تضيع الحدود بين الخيال والحب".

فقط الفقرة التالية جعلتها تنطق "وجدتني".

المجموعة القصصية (آخر الزبد)، تأليف: الحر فضل غزال، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.