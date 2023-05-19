أمين سر حركة فتح بالقاهرة يوجه رسالة إلى القمة العربية بشأن النكبة الفلسطينية|خاص

أعرب أمين سر حركة فتح الفلسطينية في القاهرة، الدكتور محمد غريب، عن تمنياته بنجاح القمة العربية الـ 32 المنعقدة بمدينة جدة السعودية، داعيا إلى تبني القمة للرواية الفلسطينية بالنسبة لمفهوم النكبة الفلسطينية، وليس كما يصورها الغرب على أنها حدث عابر.

وقال غريب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الإخباري، إنه يأمل من القمة العربية أن تتبني الحق الفلسطيني في عودة اللاجئين إلى قراهم، كما حددتها قررات الشرعية الدولة والأمم المتحدة، وأيضا إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أمين سر حركة فتح في القاهرة، خلال حديثة لـ"صدي البلد"، إن الدعم العربي بالنسبة للقضية الفلسطينية هو الأهم وذات أولوية قصوى، متوقعا دعم كبير للفلسطينيين خلال هذه القمة نظرا للتطورات الكبيرة التي تمر بها القضية، فضلا عن تزامنها مع ذكرى النكبة الفلسطينية التي تم إحيائها لأول مرة في الأمم المتحدة.

وأكد غريب على ضرورة وجود قرار عربيا يتماشى ويؤيد الرواية الفلسطينية للنكبة التى اعترفت بها الأمم المتحدة، مشددا على أن النكبة الفلسطينية تمس العرب كلهم.

وأضاف غريب أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية في الأساس وأن الشعب الفلسطيني هو امتداد للشعب العربي، وأن أرض فلسطين هي جزء من الأرض العربية.

كما هنأ غريب سوريا بعودتها إلى وضعها الطبيعى كواحدة من الدول العربية الرئيسية التي تلعب دورها في خدمة قضايا العرب.

وفي النهاية، توجه غريب بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرا لجهود مصر في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر عن استشهاد 33 شخصا بينهم أطفال ونساء.