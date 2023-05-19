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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا: إزالة 776 تعديا خلال المرحلة الأولي للموجة 21

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا

أعلن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت في إزالة 776 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة،  بالمرحلة الاولي من الموجه 21 لإزالة التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

واستعرض نائب محافظ المنيا، مع اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد، والمشرف العام علي أعمال الموجة 21 نتائج الحملات التي تم تنفيذها خلال أعمال المرحلة الاولي من الموجه 21 والتي بدأت من 29 ابريل الماضي وحتى 18 مايو الجاري.

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وأشاد نائب المحافظ، بجهود الأجهزة التنفيذية لتنفيذ أعمال الموجه 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق أحكام القانون من خلال رصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي، وذلك بهدف احكام الرقابة على الحالة العامة بالشوارع وقري المراكز كلا بنطاق مركزه.

ووجه "أبو زيد" باستمرار الجهود لتنفيذ أعمال الموجه 21 لإزالة التعديات خلال المرحلتين القادمتين مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اتخذت كافة التدابير اللازمة للاستعداد للمرحلة الثانية من الموجه 21 لتحقيق المستهدف من حالات الإزالات بجميع المراكز بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

من جانبه أوضح اللواء دكتور محمد عقل أنه تم إزالة 776 حالة بجميع مراكز وقري المحافظة، على مساحة 128 ألف و884 متربع مربع لأراضي أملاك الدولة و5 فدان و15 قيراط للتعديات على الأرضي الزراعية.

 

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