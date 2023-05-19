العرابي : تفاقم الوضع في السودان يقود للتأثير السلبي على الإقليم كله

‏قال السفير محمد العربي وزير الخارجية الأسبق، ، إن من أهم الرسائل التي جاءت في كلمة الرئيس السيسي اليوم أمام القمة العربية في جدة الأمن القومي العربي، والعالم كله يواجه تحديات كبيرة جدا وإذا لم يكن هناك استراتيجية موحدة نتبناها جميعا للوقوف أمام هذه التحديات أعتقد أن العالم العربي سيواجه العديد من المشاكل.

وتابع محمد العرابي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أيضا التأكيد على موضوع السودان وهو أمر هام جدا ويجب أن نلفت النظر إليه لان تفاقم الوضع هناك سيؤدي إلى تأثير سلبي على الإقليم، ومصر دائما تعمل في إطار من الحرص على العمل العربي المشترك وأيضا الإشارة إلى عودة سوريا على أساس أنها تعيد سوريا مرة أخرى إلى الملكية العربية وهذا أمر سيتطلب بعض الوقت.

وأضاف أن القمة كان بها أمور جديدة مثل موضوع سوريا وموضوع أوكرانيا وأعتقد انه كان هناك دعوة موجهة إلى الرئيس الروسي أن ولي العهد السعودي قال انه ممكن السعي لعمل وساطة بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

الرئيس السيسي

ونوه أنه كان هناك اقتراح سابق من الرئيس السيسي لإنشاء قوة عربية مشتركة ولكن الموضوع لم يظهر الى النور، وهناك أيضا ميثاق الدفاع المشترك لكنه لم يفعل في أي حالة من الحالات وهذا هو لب الموضوع في المرحلة الحالية.