بشار الأسد يغادر جدة بعد انتهاء القمة العربية ولقائه ولي العهد السعودي

غادر جدة اليوم رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد عقب مشاركته في القمة العربية الـ32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.



وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الوزير المفوض بوزارة الخارجية سلمان بن هزاع المطيري، ومندوب من المراسم الملكية.



وأفاد نبأ عاجل نقلته صحف محلية، أن ولى عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان يلتقى بالرئيس السورى بشار الاسد.

وجاء في النبأ العاجل أن ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري ويجريان محادثات ثنائية.

وتحتضن مدينة جدة السعودية اليوم أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين والتي تأتي ضمن متغيرات جيوسياسية تحيط بالمنطقة العربية والعالم بأسره.

وتأتي قمة جدة في إطار سعي قادة دول المنطقة إلى تصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وبقية الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.

وشارك الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية للمرة الأولى منذ 12 عاماً بعد تجميد عضوية بلاده بالجامعة العربية في 2011 على خلفية اندلاع الأزمة السورية.