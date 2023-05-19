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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية.. تعرف عليها

صدى البلد

مسكن الزوجية هو المنزل  الذي يعيش فيه الزوجان والأطفال و غالبا ما يكون هذا المسكن هو البيت الذي  تم فيه الزواج.

وأعطي قانون الاحوال الشخصية للزوجة الحق في   الحصول على تمكين من مسكن الزوجية في حالة  تم منعها من دخول هذا المسكن لأي سبب كان سواء كان هذا المنع من جانب الزوج أو من غيره , وسواء كان هذا المنع صريح كالتعنت بالمنع من دخول المسكن أو بالتحايل على ذلك من خلال بيع مسكن الزوجية أو من خلال إيجاره للغير سواء كان متواطئ مع الزوج أو غير متواطئ.. ولكنه في نفس الوقت اعطي القانون  للزوج الحق في استرداد مسكن الزوجية في حالات محددة ذكرها المحامي بالنقض  ايمن بديع، وتشمل ٦ حالات وهي : 

- بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 سنة للولد، والبنت.

- سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي من أسباب إسقاط الحضانة شرعًا أو قانونًا دون وجود حاضنة أخرى.

- اختيار الحاضنة للبدل النقدى (أجر المسكن) بديلا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده.

- قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب للحاضنة.

- ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.

- ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه مؤجرًا أو غير مؤجر (مملوك أو موهوب أو معار لها) ويمكنها حضانة أولادها فيه .

شروط تمكين مسكن الزوجية محكمة الاسرة

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