9 قضايا ناقشها الحوار الوطني خلال جلسة المحور الاقتصادي| تفاصيل

تحت عنوان الطريق نحو الجمهورية الجديدة، عقد الحوار الوطني، يوم الثلاثاء 16 مايو 2023م، الجلسة النقاشية الثانية للمحور الاقتصادي، حول موضوعين وهما "صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها" و "وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله"، والمدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة؛ وذلك بقاعة (2) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتم خلال الجلسة، مناقشة الموضوعات التالية:

- أهمية السياحة في مصر كونها إحدى أهم القاطرات التي من خلالها ينمو القطاع الاقتصادي المصري.

- نواع وفئات السياحة في مصر.

- دور الدولة والقطاع الخاص في الترويج السياحي.

- أبرز التحديات التي تواجه السياحة في مصر.

- أهمية الإعلام السياحي في تسليط الضوء على المنتج السياحي المصري.

- ضرورة الموازنة بين الاستثمارات الأجنبية والوطنية وأنواع وفئات السياحة في مصر.

- التحديات التي تواجه المستثمرين سواء على الصعيد التنفيذي أو التشريعي فرص استثمارية سياحية غير مستغلة في مصر.

- استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة فرص الاستثمار السياحي في مصر.

