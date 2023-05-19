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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

9 قضايا ناقشها الحوار الوطني خلال جلسة المحور الاقتصادي| تفاصيل

الحوار الوطني
الحوار الوطني

تحت عنوان الطريق نحو الجمهورية الجديدة، عقد الحوار الوطني، يوم الثلاثاء 16 مايو 2023م، الجلسة النقاشية الثانية للمحور الاقتصادي، حول موضوعين وهما "صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها" و "وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله"، والمدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة؛ وذلك بقاعة (2) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتم خلال الجلسة،  مناقشة الموضوعات التالية: 
- أهمية السياحة في مصر كونها إحدى أهم القاطرات التي من خلالها ينمو القطاع الاقتصادي المصري.
- نواع وفئات السياحة في مصر.
- دور الدولة والقطاع الخاص في الترويج السياحي.
- أبرز التحديات التي تواجه السياحة في مصر.
- أهمية الإعلام السياحي في تسليط الضوء على المنتج السياحي المصري.
- ضرورة الموازنة بين الاستثمارات الأجنبية والوطنية وأنواع وفئات السياحة في مصر.
- التحديات التي تواجه المستثمرين سواء على الصعيد التنفيذي أو التشريعي فرص استثمارية سياحية غير مستغلة في مصر.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة فرص الاستثمار السياحي في مصر.
 

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