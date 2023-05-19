مفتي الجمهورية: زيارة الرئيس للهند فتحت آفاقا كبيرة من التعاون

قال الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، إن زيارته الأخيرة لدولة الهند كانت بترتيب مع سفير الهند في مصر، منذ شهور.



وأضاف شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة المذاع عبر قناة ”صدى البلد"، أن زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للهند مؤخرًا، فتحت آفاقًا كبيرة من التعاون والزيارات المتبادلة للجانبين في مختلف المجالات، وكانت حافزًا كبيرًا إلى القيام بهذه الزيارة المهمة.

مصر والهند



وأكد مفتي الجمهورية أن مصر والهند تربطهما علاقات صداقة تاريخية وروابط حضارية متينة شكلت زخمًا قويًّا لعلاقاتنا الثنائية.

وأشار إلى أهمية الزيارة التي تأتي تأكيدًا لِسَعْي دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، للتواصل مع الشرق والغرب، من أجل بناء جسور السلام.