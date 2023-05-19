أحمد موسى: القمة العربية في جدة شهدت مفاجأتين.. فيديو

قال الإعلامى احمد موسى، إن القمة العربية في جدة حملت مفاجأتين، أولهما مشاركة الرئيس السورى بشار الأسد بعد غياب 12 عاما.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج “على مسؤوليتى”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، المفاجأة الثانية هى مشاركة الرئيس الأوكرانى “زيلينسكى”، الذى ألقى خطابا اليوم أمام القادة العرب.

خطاب الرئيس الأوكرانى

وأكد أحمد موسى، أن خطاب الرئيس الأوكرانى أمام القادة العرب، وطلبه دعمهم، لن يؤثر على العلاقات العربية الروسية.

وأشار أحمد موسى، إلى أنه لم يعلن قبل إنطلاق القمة العربية بجدة مشاركة الرئيس الأوكراني.