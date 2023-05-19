طليقة عريس «من يُؤتمن على العرض»: مابيسألش على أولاده ولا بيصرف عليهم

كشف وردة بدوي، طليقة العريس صاحب تريند «من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال»، تفاصيل انفصالها عن زوجها، قائلة: "الانفصال مش نهاية الدنيا، ولكن استفزني الترند؛ لأن الأمانة واحدة، يا أنت شخص أمين، أو لأ".

وأضافت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لو أنت شخص أمين؛ فالأولى بالأمانة أولادك، لأني أنجبت منه بنت 7 سنوات، وولد سنتين ونصف، وما يعرفش حاجة عنهم".

وتابعت وردة بدوي، طليقي يعاني من الأنا بشكل زائد، وأنا لم أسع للترند، ولكن أنا قلت للناس إنه شخص غير أمين، وعليه نفقة 3 سنوات قيمتها 1000 جنيه، منذ أكتوبر 2020، وما بيصرفش على أولاده، وأنا لم أمنعه من رؤية أولاده".