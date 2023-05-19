عمرو أديب: ماتش الأهلي والترجي خلص بعد 10 دقائق

علق الإعلامي عمرو أديب، على أداء النادي الأهلي في مباراة الإياب أمام نادي الترجي في قبل نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق النادي الأهلي نتيجة إيجابية.



وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن :"الخواجة كولر جاب مفتاح حسين الشحات وبقى نجم النجوم، و ماتش الأهلي والترجي خلص بعد 10 دقائق".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن النادي الأهلي أنهى مباراة الذهاب بثلاثية أمام فريق نادي الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن النادي الأهلي قدم مباراة جيدة أمام الترجي.