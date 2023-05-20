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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. قصة حب سمير غانم ودلال عبد العزيز بدأت بمغازلة

سمير غانم - دلال
سمير غانم - دلال عبد العزيز

يحل اليوم السبت 20 مايو، ذكرى وفاة الفنان سمير غانم، الثانية، إذ ولد 15 يناير عام 1937، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021، عن عمر يناهز الـ84 عاما. 

 

مغازلة سمير غانم لـ دلال عبد العزيز 

 

وفي لقاء سابق لـ دلال عبد العزيز، ببرنامج «صاحبة السعادة»، قالت الراحلة دلال عبدالعزيز، إنها في بداية علاقتها بالفنان سمير غانم أحبته من خلال العمل معها في مسرحية "أهلا دكتور" حيث كان يقوم بتوصيلها بعد انتهاء العمل وبذل خلال ذلك المستحيل كي يحظى بحبها، حتى شاع في الوسط أنه خطيبها نظرًا لما كان يفعله قبل الارتباط بها.

وأضافت دلال عبد العزيز، أنه قبل الزواج كان سمير غانم يهديها "الفل" كلما يمر عليهما بائع، وبعد الزواج قابله بائع الفل فقال له: "فل يا أستاذ" فردَّ عليه "سمير" قائلا: "ما خلاص اتجوزنا".

 

سمير غانم يروي قصة حبه بـ دلال عبد العزيز

 

وفي شهر ديسمبر عام 2020، حل الفنان الراحل سمير غانم ضيفًا على برنامج السيرة المُذاع عبر قناة dmc الفضائية -في أخر حوار له- وعقب خلاله على معرفته بزوجته دلال عبد العزيز، حول حملها في ابنتهما "دنيا"، بأنه خبر جميل، قائلًا: "قولتلها انتي حامل ، وانا حامل".

وأضاف سمير غانم خلال لقائه، أن دلال عبد العزيز هي امرأة قوية وريفية من الزقازيق، ومتواضعة، وبنت ناس، قائلًا: «قمر، أنا بعشق الكاركتر القصير اللذيذ ده»، حيث أشار إلى بداية معرفته بها، لافتًا إلى ظروف ساعدت على ارتباطه بـ دلال عبد العزيز، وهى وفاة شقيقه، ووقوفها بجانبه بقوة في تلك الفترة، بعدها نمت العلاقة طول فترة عملهما في مسرحية "أهلا يا دكتور" حتى تزوجا. 

وتابع سمير غانم، أنه حذر " دلال " قبل أن يتزوجها ، من أنه أكبر منها في العُمر بحوالي 20 عامًا، ولكن هي لم تتردد وأصرت على الزواج منه وقالت له: "انا موافقة ملكش دعوة"، مؤكدًا أنها تحبه للغاية، وظهر ذلك بعد زواجهما، وخاصة بعد أن أنجبت "دُنيا"، معقباُ: "جاءت دنيا قلبت كياني".

وأكمل " غانم " ، أن أنجبت بعد دنيا ، " إيمي " ، وبعدها اكتشف إن الله يحبه ، لذلك كافئه بتزوجه من " دلال " ، فهي امرأة تتميز بالكرم ، و الشخصية القوية ، معقبًا : " بقيت بسلم لها كل المشاكل ،  وهي تجيب لي حقي " .

وأشار ، إلى أنه ساعد في اكتشاف زوجته الفنانة دلال ، موضحًا أن الفنان جورج سيدهم اكتشفها ورشحها لكي تشارك معه في مسرحية "أهلًا يا دكتور".

وعقب قائلاُ : "لاقتها بنوتة زي القشطة و عيني زاغت عليها، ووافقت، ولقتها  فنانة كويسة جدًا وملتزمة على المسرح، بتفضل واقفة ساكتة ومش بترتجل ولا بتبوظ الكلام على الممثل اللي قدامها".

 

 

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