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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بطريق طنطا - كفرالشيخ

إسعاف لنقل الضحايا
إسعاف لنقل الضحايا

شهد الطريق الزراعي الدولي  "طنطا - كفر الشيخ"، بنطاق محافظة الغربية اليوم إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة ، في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي جانبي الطريق نتيجة السرعة الزائدة ، تم  نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام لتلقي العلاج اللازم.

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تلقت غرفة عمليات إسعاف بطنطا إخطارا يفيد وقوع حادث مروري على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي وأنباء عن سقوط مصابين .

علي الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين إنقلاب سيارة ملاكي علي طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص من مستقلين السيارة وجميعهم من أسرة واحدة وهم : أحمد محمد منير ابوالروس 37 سنه كسور بالقدمين وكدمات متفرقه بانحاء الجسم ،أحمد محمد عبدالرحيم ابوالروس 31 سنه كسر بالقدم اليسري اشتباه ارتجاج بالمخ  ، ورضا عبدالرحيم ابوالروس 54 سنه اشتباه ارتجاج بالمخ كسر بالترقوه ، وجميعهم مقيمين بقرية شبشير الحصة بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية.

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تم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام لتلقي العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية لهم ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

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