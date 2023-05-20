وفاة رجل أمام منزله في مانسشتر ستي إثر هجوم كلب شرس عليه .. تفصيل

في حادثة مؤسفة، تعرض أب لثلاثة أطفال للهجوم والعقر من كلب شرس حتى الموت، بأحد احياء مدينة مانسشتر ستي البريطانية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم استدعاء الشرطة في مانشستر الكبرى ، إلى أحد العقارات في حوالي الساعة 9.10 مساءً بعد ورود بلاغ حول رجل كان يواجه كلب الشرس.

وفور وصول الشرطة إلى العقار، عثروا على جوناثان هوج ، 37 عامًا ، الذي أصيب بجروح خطيرة يُعتقد أن سببها الكلب الشرس.

المجني عليه

فيما تم نقل الجل إلى المستشفى ولكن أُعلن عن وفاته بشكل مأساوي حوالي الساعة الثانية صباحًا.

قُتل الكلب - الذي يُعتقد أنه من نوع XL - بالرصاص عندما وصلت الشرطة المسلحة إلى مكان الإقامة.

كما تم القبض على رجل يبلغ من العمر 24 عامًا للاشتباه في أنه مسؤول عن كلب خارج عن السيطرة بشكل خطير مما تسبب في إصابة أدت إلى الوفاة المجني عليه .