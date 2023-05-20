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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لن يتكرر فنياً وانسانياً..ماذا قال رامي رضوان في ذكري رحيل سمير غانم؟

سمير غانم
سمير غانم

شارك الإعلامي رامي رضوان صورة جديدة للفنان الراحل سمير غانم في الذكرة الثانية لرحيله عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب رامي رضوان:لن يتكرر فنيا وانسانيا، وحشانا ياحبيبي".

 

‏قال الإعلامي رامي رضوان في الذكرى الثانية لوفاة الفنان الراحل ملك الكوميديا سمير غانم إن سيرته باقية بكل الخير وأنه ضحكة مصر والوطن العربي ولما سيرته بتيجي بنبتسم وبنفتكر "افيهاته" على المسرح.

 

 وتابع رامي رضوان خلال برنامج "مساء دي ام سي"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن شهادته مجروحة في سمير غانم لكنها شهادة الملايين في مصر والوطن العربي، وتربينا على أعماله و فوازير فطوطة والأفلام والمسرحيات والمسلسلات وأصبح جزء كبير من قاموسنا مبني على "افيهات" سمير غانم.

سمير غانم

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