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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبطال الفيلم المغربى كلاب الصيد يحتفلون بعرضه بمهرجان كان السينمائى

فيلم كلاب الصيد
فيلم كلاب الصيد

احتفل فريق عمل الفيلم المغربى "كلاب الصيد" بحضور أبطاله ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته ال 76 والتى تقام في الفترة ما بين 16 إلى 27 مايو.

وحرص فريق عمل فيلم كلاب الصيد، على التقاط الصور ابطال الفيلم إلى جانب المخرج كمال رزق وذلك على شاطئ الريفيرا.

 

فيلم كلاب الصيد

فيلم كلاب الصيد تدور أحداثه فى إطار  اجتماعى حول حول حسن وعصام وهما للاب وابنه حيث يرتكبان عديد من الجرائم لصالح أحد رؤساء العصابات كمحاولة منهما لكسب المال.

واختارت ادارة مهرجان كان فيلم Jeanne du Barry ليفتتح فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث يقدم فيه جوني ديب شخصية لويس الخامس عشر.  

في الوقت نفسه تتوارى آمبر هيرد عن الأنظار بعد قضية التشهير التي استمرت لفترة طويلة في المحاكم، وحصل جوني ديب على حقوق رد الاعتبار كاملة بعدما تجنبته هوليوود لفترة طويلة، ووصفته بأنه "ضارب زوجته".

فيلم Jeanne du Barry يشارك في بطولته إلى جانب جوني ديب كل من الممثلة الفرنسية مايوين، بيير ريتشارد، باسكال جريجوري، وغيرهم من الممثلين الفرنسيين، وهو من إخراج بطلة العمل.

وتدور أحداث الفيلم حول جين التي ولدت كابنة غير شرعية لخياطة فقيرة عام 1743، وتطورت حياتها بشكل غير متوقع حتى أصبحت آخر عشيقة رسمية للملك لويس الخامس عشر.

طغى حضور جوني ديب لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي على الأجواء، بعدما استعاد بريقه خلال الفترة الماضية، وانتهى من قضيته مع آمبر هيرد، ويقضي أوقاته ما بين السفر والرسم والاستمتاع بالانتصار.

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