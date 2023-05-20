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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح الجناح المصري ‏بـ«بينالي فينيسيا الدولي ‏للعمارة»‏

صدى البلد

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور ڤيتوريو ‏سجاربي، نائب ‏وزير الثقافة الإيطالي، والدكتور ميكيلي دي باري، ‏محافظ ڤينيسيا، الجناح المصري المُشارك ‏ببينالي فينيسيا الدولي ‏للعمارة ‏في دورته ‏الثامنة عشرة 2023، وذلك بحضور الدكتورة ‏هبة يوسف، ‏مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، والمستشار ‏رانيا حميد، ‏نائب القنصل المصري بميلانو، ‏والدكتور عمر الحسيني ‏عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، ‏وممثلي الجهاز القومي ‏للتنسيق الحضاري "الدكتور هابي حسني، ‏الدكتورة هايدي شلبي، ‏المهندسة رانيا عثمان"، وفريق العمل ‏للمشروع الفني المُمثل ‏لمصر في هذه الدورة والذي يحمل عنوان ‏‎ ‎NiLab‏ "الدكتور أحمد ‏سامي، الدكتور معتز سمير، الدكتورة مارينا ‏تورناتورا، الدكتور ‏ڤيتوريو أومارو".‏‎ ‎

حيث تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ‏الجناح ‏المصري المشارك بفعاليات الدورة 18 من "بينالي ‏فينيسيا ‏الدولي ‏للعمارة"، واطلعت على محتوياته، واستمعت ‏لشرح ‏وافٍ ‏عن تفاصيل المشروع والذي يحمل اسم‎ "NiLab "‎وهو ‏المشروع الفائز بالمسابقة التي ‏طرحتها وزارة الثقافة المصرية، ‏العام الماضي، من خلال الجهاز ‏القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة ‏المهندس محمد أبو سعدة.‏

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والمشروع عبارة عن مختبر لتطوير الأفكار والمشروعات ‏على نهر ‏النيل، وذلك في ‏هيئة ستة موضوعات رئيسية هي: ‏‏"الطبيعية، ‏العمران، الزراعة، ‏البنية التحتية، الصناعة، الآثار" من ‏خلال ‏ثمانية عشرة فكرة ‏لمشروعات علي نهر النيل‎ .‎

والتقت وزيرة الثقافة، فريق العمل من الطلبة ‏والمشرفين ‏على ‏المشروع، وهنأتهم‏ على تميز فكرتهم، ودقة تنفيذها.‏

وثمنت جهود التعاون الدولية ‏بالمشروع من خلال ثنائية ‏التعاون ‏المصري الإيطالي، بالتعاون مع ‏الجامعات الدولية، حيث يُعد ‏المشروع ثمرة التعاون بين جامعة عين شمس، وجامعة "ميدترانيا ‏ريجيو كالابريا" ‏بإيطاليا، وبمشاركة عدد من الجامعات الدولية التي ‏تم دعوتها ‏للمشاركة بالمشروع، مُعربة عن ‏تطلعاتها إزاء تفعيل ‏المزيد من التعاون ‏لخدمة قضايانا المتعددة.


يُذكر أن بينالي فينيسيا للعمارة ‏أحد أهم ‏المعارض التي تُمثل أحداث ‏العمارة المعاصرة، حيث تتنافس ‏الدول ‏المشاركة في إظهار أفضل ما ‏لديها من أعمال معمارية، ‏بحيث ‏يُخصص لكل دولة جناحًا تعرض ‏فيه أعمال فنانيها ‏المشاركين‎.‎
وتمنح جوائز البينالي شهرة وجدارة دُوليتين للحاصلين ‏عليها، ‏مما ‏ينعكس علي الفائزين والدول التي يُمثلونها، وتعد مصر ‏من ‏أوائل ‏الدول التي شاركت في البينالي.‏

وزيرة الثقافة الأكاديمية المصرية الأكاديمية المصرية للفنون الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني القنصل المصري القومى للتنسيق الحضارى

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