حلم "مؤجل".. عرض قطري ضخم يهدد استمرار زيزو مع الزمالك



أكد تقرير صحفي، تلقي أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، عرضا قطريا مغريا، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "الراية" القطرية، فإن زيزو تلقي عرضا قويا من نادي الريان القطري، للانضمام إلى صفوف في الميركاتو الصيفي القادم.

وأضافت أن نادي الريان كان قريبا للغاية من ضم زيزو في الشتاء الماضي، لكن الصفقة تعطلت في اللحظات الأخيرة لرغبة الزمالك في الاحتفاظ بخدمات نجمه.



أرقام زيزو:



وشارك أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك في 37 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 15 هدفا وصنع 14.

وتبلغ القيمة التسويقية للدولي المصري أحمد سيد زيزو 4.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.