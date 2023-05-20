عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم "مؤجل".. عرض قطري ضخم يهدد استمرار زيزو مع الزمالك

زيزو
زيزو


أكد تقرير صحفي، تلقي أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، عرضا قطريا مغريا، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة "الراية" القطرية، فإن زيزو تلقي عرضا قويا من نادي الريان القطري، للانضمام إلى صفوف في الميركاتو الصيفي القادم.
وأضافت أن نادي الريان كان قريبا للغاية من ضم زيزو في الشتاء الماضي، لكن الصفقة تعطلت في اللحظات الأخيرة لرغبة الزمالك في الاحتفاظ بخدمات نجمه.


أرقام زيزو:


وشارك أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك في 37 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 15 هدفا وصنع 14.
وتبلغ القيمة التسويقية للدولي المصري أحمد سيد زيزو 4.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

زيزو الزمالك نادي الزمالك الريان أرقام زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

أول رد رسمي من لاعب فنربخشه بعد البصق على تريزيجيه أثناء السجود

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

مفاجأة.. قرار عاجل ضد جمال اللبان و5 رجال أعمال في قضية جديدة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

ترشيحاتنا

طارق السيد: خطاب رسمي من الزمالك لـ رابطه الأندية بشأن أزمة اوسوريو

عادة رياضية ومن زاوية أخرى| شاهد… هل قصد لاعب فنربخشه البصق على تريزيجيه أثناء السجود؟

صن داونز يسجل الهدف الأول بخطأ دفاعى للوداد

بعد مزاعم السيطرة الروسية.. أوكرانيا تكشف مستجدات الوضع في باخموت

حلم "مؤجل".. عرض قطري ضخم يهدد استمرار زيزو مع الزمالك

«صدى البلد» يتابع الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التركية من مقر السفارة بالقاهرة|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول حفنة من مكسرات اللوز يوميًا؟ نتيجة مدهشة

أصغر من العروسة .. زوجة حميد الشاعري تثير ضجة في زفاف ابنتها

صحية ولذيذة .. طريقة عمل سلطة الفتوش

صادم .. صبي يرتدي حذاء ماركة شهيرة في لوحة عمرها 400 عام

فيديو

الفراخ اتقصقص ريشها .. تراجع أسعار الدواجن والبيض من جديد | فيديو

مشاهد مؤثرة من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. فيديوجراف

الذهب يستعيد جزءا من خسائره .. والجنيه يتعافى أمام الدولار

عاجل .. الهولندي يحذر من أنشطة زلزالية عنيفة لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ