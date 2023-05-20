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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

شوبير
شوبير

انتهت مباراة صن داونز والوداد المغربي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فى معقل فريق صن داونز بجنوب أفريقيا.

وكتب أحمد شوببر عبر حسابه علي "فيسبوك":" الوداد المغربي يفتقد خدمات حميد أحداد أمام الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لتراكم الإنذارات."


وبهذا التعادل يضمن نادي الوداد التأهل للمباراة النهائية، حيث سيكون خصما للنادي الأهلي المصري للعام الثاني على التوالي.


ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة.

غياب حميد احداد أحمد شوببر مباراة النهائي نادي الأهلي نهائى دورى أبطال إفريقيا

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