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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقابة الصحفيين تنظم يوماً للتضامن مع الشعب السوداني في مواجهة الحرب.. الثلاثاء المقبل

صدى البلد

تنظم  اللجنتان الثقافية والشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين يوماً للتضامن مع الشعب السودانى الشقيق في محنته الحالية والدعوة إلى وقف الحرب الدائرة هناك، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٣ مايو بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع بمبنى النقابة .
وتشهد فعاليات اليوم معرضًا للصور الصحفية عن ويلات الحرب، تعقبه جلسة أولى من الساعة الثانية  إلى الرابعة عصرًا  تناقش الموقف الصحي والإنسانى للأشقاء في الظرف الراهن بالسودان يشارك فيها الدكتور عثمان المهدي المدير الطبى الأسبق لعدد من مراكز الرعاية الصحية ومعسكرات اللاجئين بشرق السودان.
وعن الجانب الإنساني تتحدث د. أميرة أحمد، الخبيرة السودانية في دراسات الهجرة واللجوء وأستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 كما يشاركهما في الجلسة  المرضي صالح آدم، مفوض شؤون اللاجئين السابق بالسودان، وعلى هامش اللقاء يتم عرض تجارب لعدد من الأشقاء السودانيين الذين قدموا  إلى مصر في أثناء الحرب تلتها جلسة حوارية ثانية تبدأ بتحليل سياسى واستراتيجى عما آلت إليه الحالة فى السودان بعد هذه الأسابيع من الحرب  تقدمه د.أماني الطويل، الخبيرة فى الشؤون السودانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، تعقبها ندوة عن الوضع الصحفي في السودان بعد الحرب يشارك فيها عبد الله حسين،  صحفى سودانى ومدير تحرير صحيفة "آخر لحظة" الأسبق.
 كما تُعقد جلسة ثالثة حول سبل التضامن الشعبي المصري مع السودان فى محنته تستمر من الساعة السابعة حتى التاسعة مساءً، تقدمها مروة كامل، الصحفية المصرية المتخصصة في الشأن السوداني بكلية الدراسات الأفريقية وصاحبة مبادرة للسودانيين.
يُدير الجلسات خالد محمود  الكاتب الصحفي  المتخصص في الشأن السوداني ويُختتم اليوم بفقرة فنية من السودان.
    

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