أسيست لـ صلاح .. ليفربول يسقط في فخ التعادل مع أستون فيلا

انتهت مباراة ليفربول وأستون فيلا، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف عن طريق جاكوب رامزي في الدقيقة 27، وشهدت الدقيقة 22 ضياع ركلة جزاء من أولي واتكينز لصالح أستون فيلا.

وتعادل ليفربول في الدقيقة 89 عن طريق روبرتو فيرمينو، من اسيست لمحمد صلاح.

تشكيل ليفربول

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح – لويس دياز – كودي جاكبو

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، بينما يأتي فريق أستون فيلا في المركز السابع برصيد 58 نقطة.