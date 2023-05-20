توجيهات مهمة من وزير التعليم العالي للجامعات بشأن امتحانات الترم الثاني

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على استعدادات الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني الجاري، مؤكدًا ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات؛ لضمان تحقيق الانضباط، ونجاح سير أعمال الامتحانات، موجهًا بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج الامتحانات، عقب انتهاء الطلاب من أدائها.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنصورة.

قدم المجلس الشكر لجامعة المنصورة برئاسة د.شريف خاطر رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

هنأ المجلس د.وليد أنور بمناسبة تعيينه أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.