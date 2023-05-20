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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية

صدى البلد

وافق المجلس الأعلى للجامعات على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية ونظائرها، وكذلك للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية) للالتحاق بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية للعام 2023 / 2024.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنصورة.

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قدم المجلس الشكر لجامعة المنصورة برئاسة د.شريف خاطر رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

هنأ المجلس د.وليد أنور بمناسبة تعيينه أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

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