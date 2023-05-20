مسئولون أمريكيون يحققون بشأن تحويل إيلون ماسك مكاتب تويتر لغرف نوم| تفاصيل

فتح مسئولون في سان فرانسيسكو تحقيقا جديدا حول المزاعم التي قالها عدد من موظفي تويتر السابقون، والتي تتهم مالك الشركة، إيلون ماسك، بخرق القانون من خلال تحويل مكاتب شركة تويتر إلى غرف نوم لإجبارهم علي العمل لساعات طويلة حتى وقت متأخر.

وقال ستة موظفون سابقون في تويتر إن الشركة لم تدفع تعويضات الخدمة التي وعدوا بها، وأن مسئولي الشركة أصدروا تعليمات للموظفين بتعطيل الأضواء وتثبيت الأقفال التي لن تفتح أثناء الطوارئ في غرف نوم الموظفين مما يعد انتهاكًا لقوانين البناء، وفقا لـ "CNBC".

وأضاف الموظفون في الدعوى القضائية التي رفعوها في محكمة ديلاوير الفيدرالية: "أعلنت القيادة الجديدة لتويتر بشكل متعمد وعلى وجه التحديد وبشكل متكرر عن نواياها لخرق العقود وانتهاك القوانين وتجاهل التزاماتها القانونية"، كما حددت الدعوى شركة X Corp بصفتها مالكة لتويتر و إيلون ماسك كمالك للشركة.

جدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يفحص فيها المسؤولون المحليون قرار ماسك بإنشاء غرف نوم فعلية في مبنى تجاري، حيث رد ماسك في وقت سابق على الاستفسارات السابقة باتهام سان فرانسيسكو بإعطاء الأولوية للقضايا الخاطئة.

وفي نهاية العام الماضي، كشفت عدد من التحقيقات الصحفية من بينها تحقيق لـ “ فوربس”، بأن شركة تويتر قامت بتحويل عدد من الغرف الخاصة بالمؤتمرات إلى غرف للنوم للموظفين، وذلك في محاولة للتماشي مع سياسة إيلون ماسك المتشددة في العمل، والذي طالبهم بالعمل 40 ساعة على الأقل في الأسبوع، أو الاستقالة.

ووصفت فوربس غرف النوم في تويتر بأنها أشبه بـ “ غرف الفنادق الحزينة” دون أى تجهيزات جيدة مع “مراتب غير مجهزة”، وستائر رديئة، مع عدد من الشاشات الكبيرة لعقد المؤتمرات عن بعد.

والتقطت "فوربس" حينها عدد من الصور للغرف التي تحولت إلى غرف نوم داخل شركة تويتر، ولكن لم تقرر نشرها خوفا على الموظفين من اتخاذ أي إجراءات تعسفية أو انتقامية ضدهم، حيث ذكرت فوربس أن قرار تحويل الغرف تم اتخاذه دون التشاور مع الموظفين.