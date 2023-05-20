مش بالحظ .. تعليق قوي من ميدو على تأهل الأهلي لنهائي أفريقيا

رد أحمد حسام ميدو على مقولة (الأهلي صعد نهائي أفريقيا بالحظ) مشددا على أن الكرة تمنح المجتهدين فقط.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي موصلش لنهائي دوري أبطال أفريقيا بالحظ، الكورة مش بتدي غير المجتهد واللي بيعمل اللي عليه".



وأضاف: "الأهلي اشتغل صح، والمسؤولين اتعاملوا صح مع تراجع المستوى في دور المجموعات".



واختتم: "الأهلي مر بصعوبات خلال مشوار البطولة كان ممكن أي فريق تاني إنه يتهد أو يتفركش، الأهلي عمل أصول الكورة صح، وفي النهاية استحق التأهل للنهائي، وملهاش علاقة بركلة جزاء أطهر الطاهر"

