كرم جبر: حضور الرئيس الأوكراني كان مفاجأة في القمة العربية بجدة

‏قال الكاتب الصحفي الكبير ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، إن القمة العربية الـ 32 كان فيها تفاؤل وعمل كبير أن تخرج عنها توصيات تتلاءم مع طموحات الناس في الشارع العربي.

وتابع كرم جبر خلال لقائه في برنامج "من مصر"، تقديم الإعلامي "عمرو خيل"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أنه كان هناك اهتمام جماهيري كبير بالقمة على مستوى كل المواطنين في الشارع العربي نتيجة التغطية الإعلامية المكثفة ونتيجة لأن هناك قضايا عربية مؤلمة وكارثية والناس كانت تنتظر قرارات حاسمة لهذه القضايا لأنها تمس قطاعات كبيرة من الرأي العام العربي، ولكن أيضا القمة وجدت اهتماما كبيرا جدا بسبب بعض المفاجآت مثل حضور الرئيس الأوكراني زيلينسكي، متابعا أن الرئيس الأوكراني جاء ليعرض مشكلة بلاده وأنه يسعى إلى السلام وحضوره وكان مفاجأة لأن الدول العربية تقف في موقف الحياد من هذه القضية.

المملكة العربية السعودية

وأضاف كرم جبر أنه كان هناك تفاؤل شديد بعودة سوريا إلى القمة العربية والأجواء كانت كلها تفاؤل و والتغطية الإعلامية كانت كبيرة جدا، ونشكر المملكة العربية السعودية على تقديم التسهيلات الكبيرة للوفود وتلبية كل طلبات الوفود الصحفية والإعلامية.