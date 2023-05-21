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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«الأبواق والتوت البري» في رابع عروض شباب المسرح بمحافظة الغربية

صدى البلد

استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في تقديم عروضها المسرحية بمحافظة الغربية، ضمن مشروع نوادي مسرح الشباب، حيث احتضن مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، مساء أمس الجمعة، رابع العروض المسرحية "الأبواق والتوت البري"، المأخوذة عن قصة الأديب والمسرحي الإيطالي "داريو فو".

تدور أحداث المسرحية حول عامل بسيط يدعى "أنطونيو" يعمل بإحدى الشركات الكبرى للسيارات والمملوكة لمجموعة من الرأسماليين، فيما تتصاعد الأحداث سريعا خلال مشهد يجلس فيه "أنطونيو" داخل سيارته مع صديقته "لوتشيا" فيشاهد حادثا إرهابيا يقع أمام عينيه، بينما تحاول العصابة الإرهابية اختطاف مالك شركة السيارات الذي يتعرض لحروق شديدة تسفر عن مصرعه، ليجد "أنطونيو" نفسه متهما بالقتل.

العرض المسرحي "الأبواق والتوت البري" بطولة مجموعة من شباب فرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية، منهم: محمد عصام، بدر محمد، أحمد عزت، أميرة نصر، سارة أحمد، محمود زكريا، بسنت شميس، وقام بتصميم الديكور أحمد البحاري، موسيقى سمير أحمد، ومن إخراج محمد رأفت.

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شهد العرض لجنة تحكيم الأعمال المشاركة، الشاعرة والكاتبة صفاء البيلي، والناقد الفني محمد علام، والمخرج المسرحي محمد صابر، والناقدة الفنية إيمان سلامة، والعرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتم تقديمه بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، والإدارة العامة لثقافة الغربية برئاسة الأديب جابر سركيس.

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