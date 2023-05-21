مصرع شخص في حادث تصادم بالشرقية

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل بطريق كوبري العباسة طريق التل دائرة مركز ابوحماد وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ابوحماد وجاري تحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ابوحماد باستقبال "السيد ع ك" 39 سنة مقيم مفر صقر مصابا بنزيف بالمخ وتوفي فور وصوله المستشفى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته التي أودت بحياته إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل بطريق كوبري العباسة طريق التل دائرة مركز ابوحماد.
وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ابوحماد وجاري تحرير محضر بالواقعة.