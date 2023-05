شرطي يدفع مدير مهرجان كان السينمائي والأخير يتوعده

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمدير مهرجان كان السينمائي الدولي تيري فريمو، قبل ساعات وهو مع شرطي بعد مشادة حدثت بينهما.

وروى أحد شهود العيان أن الشرطي دفع مدير مهرجان كان السينمائي، ما جعل الأخير يغضب ويتوعده بكتابة شكوى فيه، موضحا أن تفاصيل المشادة لم تتضح حتى الآن.

وبحسب الصحفي الفرنسي إيريك موريلو، فإن الشجار، جاء بسبب رفض الشرطي، لقيادة مدير مهرجان كان السينمائي لدراجته على الممشى الجانبي، موضحا أن الشرطي حاول إيقاف فريمو مرتين أثناء قيادته لدراجته الهوائية على ممر مخصص للمشاة، متجهاً إلى الفندق.

مهرجان كان السينمائي

مهرجان كان يكرم النجم هاريسون فورد

يكرم مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الجديدة والتى من المقرر ان تقام فى الفترة من 16 الى 27 مايو المقبلالنجم العالمى هاريسون فورد كما يعرض أحدث فيلم من سلسلة إنديانا جونز Indiana Jones and the Dial of Destiny.

مهرجان كان السينمائى

تستمر فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، في الفترة من 16 حتى 27 مايو الجاري، وتشهد هذا العام حضور عربي قوي، وأفلام تعرض وتنافس لأول مرة في مسابقاته المختلفة.

وكانت أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، عن عرض أحدث أعمال المخرج العالمي مارتن سكورسيزي فى الدورة القادمة .

وجاء نص المنشور : رسميًا، سيقدم مارتن سكورسيزي العرض الأول العالمي لفيلمه الجديد "قتلة القمر الزهرة"، فيكانز2023 وسيمثل الحدث عودة الاختيار الرسمي لصانع الأفلام لأول مرة منذ إصدار After Hours في عام 1986.

لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي

يترأس المخرج روبن أوستلوند لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وهي مهمة شاقة كل عام لاختيار عمل واحد يمنح جائزة الأفضل ويعود أبطاله بالسعفة الذهبية، في ظل تطور السينما العالمية، والقصص التي تعرض على الشاشة، وتذهب دائما الأفضلية للأعمال الإنسانية والقصص المؤثرة.

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولى اختيار الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية وبطولة الفنانة هند صبرى للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان.

الفيلم الوثائقي لكوثر بن هنية Les filles d'Olfa تم تصويره في تونس في العام الماضي والفيلم إخراج وتأليف كوثر بن هنية ومن بطولة هند صبري.