مقتل 6 في هجوم على حدود إيران

لقي نحو 6 أفراد من حرس الحدود الإيراني مصرعهم في اشتباكات مع مجموعة مسلحة وقعت جنوب شرق البلاد، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام إيرانية.

وقتل أفراد حرس الحدود خلال هجوم في سراوان في محافظة سيستان - بلوشستان الحدودية مع باكستان.

وتشهد المحافظة باستمرار اشتباكات بين قوات الأمن والمتمردين البلوش أو جماعات متطرفة أو تجار مخدرات.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أن الهجوم شنته "جماعة إرهابية كانت تحاول التسلل إلى البلاد"، لكنها "فرت عبر الحدود بعد الاشتباك".

وأشارت الوكالة إلى أن نائب قائد الشرطة الوطنية وقائد حرس الحدود وصلا إلى المنطقة للتحقيق في الحادث.