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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عودة مرعبة.. الباحث الهولندي يُحذر: ذروة الأنشطة الزلزالية في هذا الموعد

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية خاصة حيث أثارت تحذيرات باحث الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس المتكررة في حالة من القلق لدى سكان العالم، خصوصًا بعد التنبؤ عدة مرات بحدوث زلازل قبل حدوثها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، كان أهمها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 من فبراير الماضي، ومن خلال السطور التالية نستعرض لكم آخر ما خرج به الباحث الهولندي من توقعات حول هزات أرضية جديدة من خلال تقرير عرضته فضائية العربية.

شاهد الفيديو:

وعاود الباحث الهولندي إطلاق تحذيرات أثارت الجدل من جديد عن أنشطة زلزالية مرتبطة بحركة الكواكب والهندسة التي تنشأ مع الأرض، متوقعًا فيها أن هندسة الكواكب قد تؤدي إلى أنشطة زلزالية عنيفة وعالية المخاطر خلال الأيام المقبلة.


وأوضح الباحث الهولندي أن هندسة الكواكب والقمر قد تؤدي في 20 و 21 مايو إلى زيادة زلزالية في حدود الـ 6 درجات، وربما يحدث زلزال أقوى بحلول 22 مايو.

جدير بالذكر أن تحذيرات العالم الهولندي تزامنت مع زلزال بقوّة 7.1 درجة ضرب، السبت، المحيط الهادي شرق كاليدونيا الجديدة، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، غداة وقوع زلزال قوي في المنطقة نفسها.

شاهد الفيديو:

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