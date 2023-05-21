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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

من بين58 دولة إفريقية..التعليم العالي: مصر استطاعت تحقيق تقدم كبير في النشر الدولي 

النشر الدولى
النشر الدولى

شهدت مصر تقدما كبيرا في مجال النشر الدولي في الآونة الأخيرة  ، حيث حصدت الجامعات والمراكز البحثية المصرية، مراتب جديدة في التصنيفات العالمية.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بما تحقق من إنجازات على صعيد البحث العلمي، ومنها حصول مصر على المركز 24 عالميًّا، والمرتبة الأولى إفريقيًّا وفقًا لمؤشر SCImago  للنشر العلمي، مثمنًا الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومن بينها الدعم الفني المقدم من الوزارة للجامعات، والتدريب على النشر الدولي، وتحفيز الجامعات للباحثين على النشر بالمجلات الدولية.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المراكز والهيئات البحثية حصدت تقدما كبيرا في مجال النشر الدولي، وظهر ذلك من خلال تصنيف هيئة سيماجو (SCImago) لعام 2022، حيث حققت مصر المرتبة الأولى إفريقياً للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2020 من بين 58 دولة إفريقية.

وأوضح  المصدر أن مصر حققت تقدما كبيرا غير مسبوق حيث إن إنتاجها في مجال النشر الدولي بلغ 27% من إجمالي الناتج الإفريقي من المنشورات الدولية.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن حصول مصر على المرتبة 24 عالمياً من بين 233 دولة بعدد 44219 بحثاً دوليًا، و388 لمعامل h- index، وبلغ عدد الاستشهادات 42493 استشهادًا، موضحاً تقدم مصر مركزين مقارنة بعام 2021 والذى احتلت فيه المرتبة 26 عالمياً، في حين بلغ إنتاج مصر 1.13% من إجمالي الناتج العالمي من المنشورات الدولية.

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