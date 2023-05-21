"صحة الحيوان": تلقيح الطيور ضد الأنفلونزا ضروري لتفادي جائحة جديدة

قالت مونيك إليوت، المديرة العامة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، إنه يتعين على الحكومات بحث تلقيح الطيور ضد إنفلونزا الطيور لتفادي تحول الفيروس إلى جائحة جديدة، وفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".

وتسبب الفيروس بالفعل في نفوق مئات الملايين من الطيور وإصابة الثدييات بالعدوى عالميًا.

وأدت شدة الجائحة الحالية من إنفلونزا الطيور، وما سببته من أضرار على الاقتصاد والأفراد إلى جعل الحكومات تعيد التفكير في تلقيح الدواجن، لكن بعض الدول، مثل الولايات المتحدة تظل ممانعة بشكل رئيسي، بسبب القيود التي سيفرضها هذا الإجراء على التجارة.

وأضافت المديرة العامة للمنظمة، في مقابلة مع "رويترز": "نتعافى من أزمة كوفيد التي أدركت خلالها كل دولة أن فرضية حدوث جائحة أمر حقيقي".

وتابعت: "بما أن معظم الدول تقريبًا المتداخلة في التجارة الدولية وصلتها العدوى الآن، فربما حان الوقت لمناقشة التلقيح، إضافة إلى الإعدام المنهجي للدواجن المريضة الذي يظل الأداة الرئيسية لمكافحة المرض".